Кандидат в мэры Риги от ЧСР Буров обещает ввести режим экономии и разобраться с теннисными кортами Rīgas satiksme

Чтобы выполнить обещания, включенные в предвыборную программу, партия "Честь служить Риге" (ЧСР) обещает ввести режим экономии в столице и провести аудит существующих расходов.

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В интервью агентству LETA кандидат на пост мэра Риги от ЧСР Олег Буров заявил, что необходимо сократить административные расходы в компаниях самоуправления. Например, если членам правления с высокими зарплатами также предоставляется служебный автомобиль, возможно, они могли бы начать использовать свое личное авто.

По словам Бурова, стоит рассмотреть также целесообразность имущества капитальных обществ. Например, у Rīgas satiksme есть теннисные корты в Межапарке и недвижимость в Лиепае. "Водители троллейбусов действительно играют в теннис после работы?" — риторически спрашивает Буров.

Он подчеркнул, что сэкономить можно и путем уменьшения расходов, например, расходов на праздник города.

"Праздник — это красиво и хорошо, но подходящий ли сейчас момент для празднования? На организацию праздника тратятся сотни тысяч евро, которые можно было бы использовать более эффективно", — считает Буров.

По его словам, дополнительные средства также можно получить, улучшив качество работы и действуя более экономно. В качестве примера он упомянул департамент сообщения, у которого около 50% запланированных на различные ремонтно-строительные работы средств остаются неиспользованными.

В прошлом году неиспользованными остались 15 млн евро. Это один полностью отремонтированный большой мост, подчеркивает Буров.

По его словам, самоуправление может также наладить отношения с государственным управлением и получить дополнительное финансирование для Риги, как столицы Латвии, которая выполняет представительские функции.

Как сообщалось, внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся в конце августа. Для участия в выборах зарегистрировано 15 списков кандидатов.