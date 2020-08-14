Кандидат в мэры Риги от СЗК Валайнис пообещал привести в порядок находящиеся в критическом состоянии дома

Одним из основных приоритетов Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Риге будет приведение в порядок многоквартирных домов, находящихся в критическом состоянии, заявил в интервью агентству LETA кандидат СЗК в мэры столицы, депутат Сейма Виктор Валайнис.

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Из примерно 6000 многоквартирных домов в Риге половина находится в критическом состоянии, и проблема игнорируется уже 30 лет. Люди платят за обслуживание, не получая услуг. СЗК обещает обеспечить жителям такое управление недвижимостью, за которое не придется переплачивать, заявил кандидат.

По мнению Валайниса, единое домоуправление "Ригас наму парвалдниекс" (РНП) можно разделить на несколько малых предприятий. Средства на ремонт домов можно получить из альтернативных финансовых источников, связанных с "зеленым курсом" ЕС. После утепления домов счета за квартиры уменьшатся.

Валайнис напомнил, что СЗК и сотрудничающие с ним партии уже многое сделали для реновации многоквартирных домов в других городах, например, в Лиепае под руководством Улдиса Сескса реновировано в процентном соотношении больше всего домов среди всех городов Латвии. Дома успешно утепляются и в Елгаве.

Второй номер списка СЗК, врач Петерис Апинис обещает добиться приближения практик семейных врачей к месту жительства людей, что особенно важно для пожилых рижан. Также пенсионеры будут получать пособие на лекарства в размере 100 евро, а за каждого новорожденного СЗК обещает пособие в размере 1500 евро.