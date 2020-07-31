Кандидат в мэры Риги Стакис хотел бы иметь в своем прямом подчинении Рижское инвестиционное агентство

Необходимо договориться о том, как в течение семи лет будет приведена в порядок инфраструктура Риги, используя в том числе крупные средства, ожидаемые от Европейского союза (ЕС), заявил агентству LETA кандидат на пост мэра Риги от объединенного списка партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" Мартиньш Стакис.

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Политик подчеркнул, что "никогда не простил бы себе" упущенную возможность вложить средства ЕС в развитие города. Чтобы принять оптимальное решение о том, какие инфраструктурные проекты следует реализовывать, Стакис считает необходимым провести выездное собрание продолжительностью по меньшей мере два дня с участием всех избранных партий, включая депутатов от оппозиции, руководителей всех департаментов и капитальных обществ.

На этом собрании он планирует прийти к соглашению о том, какие проекты должны быть выполнены в первую очередь, какие должны быть отложены, а на какие не стоит тратить времени. Он подчеркнул, что нужно положить конец практике, когда каждый борется за себя, потому что реализация проектов может быть успешной только если рижские учреждения будут проводить ее совместно.

Кандидат на должность мэра Риги указал, что уже начатые проекты, включая реконструкцию мостов или путепроводов, должны быть завершены.

Кроме того, Стакис подчеркнул, что аудиторские заключения о работе учреждений Рижской думы показывают, что столице срочно требуется хорошее управление. Он убежден, что этого можно будет добиться с привлечением общества, в том числе неправительственных организаций, к принятию решений на уровне города.

В качестве третьего приоритета Стакис упомянул обеспечение рабочих мест, инвестиций и инноваций. Политик пояснил, что для того, чтобы в Риге была стабильная экономика, помимо публичного финансирования необходимы также вложения частного капитала. Поэтому он хотел бы создать в своем прямом подчинении Рижское инвестиционное агентство с целью привлечения инвестиций в город.

Как сообщалось, внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся в конце августа. Для участия в выборах зарегистрировано 15 списков кандидатов.