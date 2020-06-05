Кандидат в мэры Риги Стакис сложил мандат депутата Сейма

Представитель объединения "Для развития/За!" Мартиньш Стакис, который на внеочередных выборах в Рижскую думу будет кандидатом в мэры столицы от совместного списка с "Прогрессивными", известил президиум Сейма, что складывает мандат депутата парламента. Об этом сообщает LETA.

Как пояснил Стакис, он намерен завершить работу в Сейме, чтобы сконцентрироваться на предвыборной работе в преддверии выборов в Риге.

Лидерами общего списка объединения "Для развития/За!" и партии "Прогрессивные" на досрочных выборах Рижской думы будут Мартиньш Стакис, глава рижского отделения "Прогрессивных" Мартиньш Коссович, а также прежние депутаты думы Анете Екабсоне-Жогота и Виестур Зепс.

Всего в список вошли 63 человека, в том числе генеральный секретарь "Прогрессивных" Мирослав Кодис, сопредседатель партии Антонина Ненашева, предприниматель Арнис Бикшус, профессор Латвийской художественной академии Айгар Бикше, прежняя депутат Рижской думы Ивета Ратиника и др.

18 февраля "Для развития/За!" и "Прогрессивные" объявили о совместном участии в выборах Рижской думы, чтобы "объединить современные европейские силы в столице".