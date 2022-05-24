Кандидат в премьеры от “Прогрессивных” – стратегический менеджер Rail Baltica Каспарс Бришкенс
Foto: LETA

Партия “Прогрессивные” выдвинула в кандидаты на должность премьер-министра 14 Сейма Каспарса Бришкенса. Об этом во вторник, 24 мая, представители партии заявили на пресс-конференции.

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Бришкенс — менеджер по стратегии и развития проекта Rail Baltica, а также член правления Pasažieru vilciens. Раньше кандидат в премьеры был заместителем председателя правления компании airBaltic.

У Бришкенса магистерская степень в экономике. Прежде политик представлял другую партию, Движение "За!", несколько лет назад он также был членом правления партии.

Выборы в 14 Сейм пройдут 1 октября 2022 года.

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