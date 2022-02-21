Кандидатом списка партии Шлеcерса на выборах в Сейм будет экс-депутат Балодис

Сегодня к партии Айнарса Шлесерса "Латвия на первом месте" (ЛПМ) присоединился доктор юридических наук, профессор, бывший депутат Сейма Ринголд Балодис, который будет баллотироваться от партии на предстоящих выборах в 14-й Сейм.

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Как сообщили в партии, решение Балодиса о вступлении в партию связано с его видением текущей ситуации в стране и возможного будущего развития, а также с поддержкой программы ЛПМ.

"Если мы хотим спасти государство, мы должны изменить отношение к нашим гражданам", — заявил Балодис. По его словам, в первую очередь необходимо сделать большой шаг "в сторону народного правительства". Населению Латвии надо предоставить право голосовать за своего президента и перейти к смешанной модели выборов, а также отказаться от искусственно созданных правовых обременений в регулировании референдумов, указал профессор.

"На мой взгляд, это решающий момент в истории Латвии, потому что власть как никогда отдалилась от народа. Пандемия в значительной степени способствовала процессам политического гниения — как в Сейме, так и в государственном управлении. Ясно, что у представленных в Сейме партий вышел срок годности", — подчеркнул политик.

Балодис также утверждает, что в стране слишком много чиновников, которые работают нерационально и позволяют себе "создавать слишком много бюрократии". "Понятно, что действующая власть не только не может, но и не хочет ничего делать в этом направлении", — считает бывший депутат.

Балдоис отмечает, что на уровне правительства постоянно обсуждаются псевдопроблемы, в результате чего Латвия все больше отстает "даже от соседних Эстонии и Литвы", за что власть имущим должно быть стыдно. По словам политика, предпринимателям нужно дать возможность зарабатывать, ведь именно бизнес содержит государство, а не наоборот.

Балодис планирует работать в рабочей группе по реформе модели государственного управления ЛПМ, а также оказывать поддержку в разработке правовой базы для выборов президента и смешанной модели выборов.

Ранее Балодис был депутатом 12-го Сейма, куда его избрали по списку партии "No sirds Latvijai".

ЛПМ основал Шлесерс, в партию вошли также несколько известных людей и действующих депутатов Сейма.