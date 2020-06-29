Кандидатом в мэры Риги от KPV LV станет Ральф Немиро

Бывший министр экономики Латвии, руководитель народнохозяйственной комиссии Сейма Ральф Немиро возглавит список партии KPV LV на внеочередных выборах в Рижскую думу, которые пройдут в августе. Об этом сообщает LETA.

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Немиро настроен оптимистично. "Мы идем победить. Это будет нелегко, но возможно", — заявил он в интервью газете Neatkarīgā rīta avīze.

На вопрос о том, чем программа KPV LV отличается от программы других партий и будет ли там курс на "зеленую Ригу", он сказал, что они двигаются в другом направлении.

"Никакой зеленой Риги, она и так зеленая. Ей не нужно быть зеленее. Очевидная задача, которую нельзя откладывать — общественный транспорт и сообщение", — подчеркнул Немиро.

Гораздо существеннее, по его мнению, обратить внимание на деградирующие территории. По его мнению, там можно построить технологические парки, и это можно сделать без больших инвестиций, поскольку инфраструктура уже есть.

Возможный мэр также пообещал бороться за справедливую зарплату в муниципальных предприятиях. "Знаю, то у многих работников нет соответствующей почасовой ставки, их всячески штрафуют и понижают зарплату", — рассказал он.