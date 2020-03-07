Кандидатом в мэры Риги от Русского союза Латвии будет Мирослав Митрофанов

Кандидатом в мэры Риги от Русского союза Латвии (РСЛ) на досрочных выборах Рижской думы будет Мирослав Митрофанов.

Митрофанов рассказал агентству LETA, что в субботу правление партии решило выдвинуть его кандидатом на пост мэра Риги.

В РСЛ пока не определились с полным списком кандидатов. Ожидается, что решение об этом будет принято в четверг, 12 марта.

По словам Митрофанова, приоритетом РСЛ на выборах станет борьба за сохранение в Риге образования на русском языке. Партия обещает сохранить все действующие в столице социальные пособия и льготы, а также двигаться к тому, чтобы рижский общественный транспорт стал бесплатный с учетом опыта Таллина.

Как уже сообщалось, досрочные выборы Рижской думы пройдут 25 апреля.