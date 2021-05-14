Кандидатура Шмидре на должность министра экономики не получила поддержку всех партнеров по коалиции

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Кандидатура предпринимателя Петериса Шмидре, выдвинутая KPV LV на должность министра экономики, получила поддержку не всех партнеров по коалиции, свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.

Против кандидатуры Шмидре возражает один из партнеров коалиции. Против вышеупомянутого кандидата выступило Национальное объединение, которое продолжает поддерживать требование о повторном назначении на этот пост Яниса Витенбергса (Национальное объединение).

Разногласия о том, кто должен занимать пост министра экономики, начались после решения Витенбергса выйти из партии KPV LV и вступить в Национальное объединение.

Как сообщалось ранее, партия KPV LV выдвинула на должность министра экономики своего кандидата — беспартийного предпринимателя Петериса Шмидре.

Как агентству LETA сообщил председатель парламентской фракции KPV LV Марис Можвилло, в соответствии с коалиционным соглашением премьер-министр должен выдвинуть кандидатуру Шмидре на утверждение в Сейм.

Можвилло отметил, что Шмидре является независимым кандидатом, который не состоит ни в одной из партий, поэтому его выдвижение снимет политическую напряженность. Как к беспартийному министру к нему со своими инициативами сможет обращаться любая из партий коалиции.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") с учетом решения парламентской фракции партии KPV LV издал распоряжение об отставке министра экономики Яниса Витенбергса. KPV LV решила отозвать министра в связи с тем, что он перешел в Национальное объединение.

До утверждения нового главы Минэкономики эти обязанности исполняет министр земледелия Каспар Герхардс (Национальное объединение).