"Капризная" вакцина, наказанный Гобземс и возможные ужесточения. Главное о Covid-19 на 11 ноября

Еврокомиссия утвердила контракт с BioNTech и Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса. Латвия может получить эту вакцину одновременно с остальными странами ЕС, но с ее хранением могут возникнуть проблемы. Меж тем премьер-министр Кришьянис Кариньш допустил, что в принятых ограничениях могут произойти изменения, а депутат Сейма Алдис Гобземс получит предупреждение из-за призыва не носить маски. DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 11 ноября.

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Цифры. В Латвии во вторник выявили 453 новых случая Covid-19. Два человека скончались. Общее число инфицированных достигло 8848 человек, выздоровели 1471 человек. В настоящий момент в больницах страны находятся 299 пациентов, из них 17 — в тяжелом состоянии.

В Эстонии зафиксировано 132 новых случая коронавируса за сутки, в Литве из 13 092 взятых проб 1433 дали положительный результат на коронавирус, 14 человек скончались — это крупнейшее суточное число подтвержденных смертей в стране с начала пандемии.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 51 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались, выздоровели 36,5 млн пациентов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш допустил, что в принятых ограничениях могут быть изменения. По его словам, если общество не будет следовать нормам эпидемиологической безопасности, распространение вируса остановить не удастся, и тогда будет совсем другая ситуация. "Система здравоохранения уже перегружена", — подчеркнул премьер.

Депутата Сейма Алдиса Гобземса предупредят в связи с призывом не носить маску. Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила, что депутат своими призывами нарушил принципы этического кодекса, о чем будет объявлено на ближайшем заседании Сейма.

Глава концертного агентства Гиртс Майорс заявил, что план поддержки пострадавшего от кризиса бизнеса разработан поверхностно. Он обратил внимание на то, что сейчас меры господдержки распространяются только на те предприятия, которые столкнулись с падением оборота в последние три месяца, но игнорируются фирмы, которых кризис затронул уже летом. Эксперт считает, что для объективной оценки воздействия кризиса на предприятие следует оценивать его докризисные показатели, а не полученные летом доходы.

Украина ввела общенациональный "карантин выходного дня". Согласно новым правилам, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Предприятия общепита будут обслуживать клиентов только навынос, а торгово-развлекательные центры во время "выходного карантина" будут закрыты. "Мы не можем ввести полный локдаун, на который пошла Европа, поэтому предлагаем карантин выходного дня", — сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

История дня. Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с BioNTech и Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса. Ранние тесты на финальном этапе разработки показали, что вакцина этого производителя эффективна на 90%. Когда вакцина появится в странах Евросоюза, говорить пока преждевременно. Латвия может получить эту вакцину одновременно с остальными странами ЕС, но с ее хранением могут возникнуть проблемы, поскольку она требует специфического оборудования для хранения.