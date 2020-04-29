Кариньш: 12 мая режим ЧС, скорее всего, продлят, но начнут смягчать

На следующей неделе правительство собирается пересматривать ограничения, установленные режимом чрезвычайной ситуации. Скорее всего, режим ЧС продлят, рассказал премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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По его словам, понятно, что новый коронавирус никуда не делся и не денется еще некоторое время, поэтому послабления нужно вводить очень постепенно, строго соблюдая меры предосторожности.

Правительство рассматривает два варианта — продлить режим ЧС и постепенно смягчать отдельные ограничения либо отменить ЧС и перенести ограничения в другие нормативные акты.

"Сейчас наши специалисты спорят, что лучше, но понятно, что нужно шаг за шагом что-то ослаблять и смотреть, какой эффект", — рассказал Кариньш.

По его мнению, скорее всего, 12 мая чрезвычайную ситуацию не отменят, но постепенно будут ослаблять ограничения.

Как уже сообщалось, правительство собирается изучать картину распространения Covid-19 в Латвии четыре недели по четырем критериям. По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, речь идет о числе больных и динамике новых случаев, количестве госпитализированных и тяжелых случаев, а также о локальных вспышках в конкретных учреждениях или местах проживания.