Кариньш: бесплатный тест на Covid-19 должен быть только по направлению врача
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш предлагает, чтобы в будущем бесплатный тест на Covid-19 можно было сделать только по направлению семейного врача.

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В начале внеочередного заседания правительства в четверг премьер-министр затронул вопрос об оплачиваемых государством тестов на "Covid-19".

По его мнению, нелогично, что в то время, когда каждому доступна вакцина от Covid-19, налогоплательщики финансируют бесплатные тесты на Covid-19 тем, кому они нужны для получения сертификата, например, для путешествий.

"Одно дело, если человек заболел и врач отправляет его на обследование. Но [с тестом на Covid-19] для получения сертификата для поездки или участия в мероприятиях пора покончить", — сказал Кариньш.

Руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс указал на возможный дискриминационный характер предложения премьер-министра. Он отметил, что налоги платят и те, кто привит, и те, кто этого не сделал, поэтому бесплатные тесты на Covid-19 финансируются всеми. Балдзенс призвал сохранить нынешний подход, когда бесплатные тесты на Covid-19 широко доступны.

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LETA

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LETA

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