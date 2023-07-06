Кариньш: будущее коалиции прояснится в течение лета

В течение лета мы придем к ясности о будущем коалиции, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") на пресс-конференции в четверг, 6 июля, после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

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Левитс сообщил журналистам, что обсудил с премьером вопрос о возможном расширении коалиции и, по его мнению, возможны несколько моделей — продолжение работы существующей коалиции, в которую входят "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список", или другая потенциальная коалиция.

По мнению президента, период неопределенности не должен быть слишком долгим, поэтому до конца лета будущее коалиции должно проясниться.

Со своей стороны Кариньш напомнил, что после президентских выборов, когда на эту должность голосами оппозиции был избран многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, в коалиции "произошло определенное шатание", которое премьер пытался использовать, чтобы поговорить о больших и важных делах.

"В течение нескольких недель я вел переговоры с коалиционными и оппозиционными силами, добиваясь поддержки реформ. Переговоры еще продолжаются, но я вижу в этом не признак нестабильности, а скорее поиск того, как мы можем делать свою работу еще лучше", — сказал премьер-министр.

Кариньш заявил, что в настоящее время о переговорах о расширении коалиции новостей нет — они продолжаются.

Он также сообщил, что после саммита НАТО в Вильнюсе будет период тишины, который премьер-министр использует, чтобы понять, продолжит ли правительство работу в нынешнем или измененном составе.

"Летом мы придем к ясности", — сказал Кариньш, добавив, что во второй половине лета правительство начнет работу над бюджетом 2024 год, и в начале этого процесса никакой неопределенности быть не должно.