Кариньш: чрезвычайная ситуация в Латвии закончится 9 июня

Чрезвычайная ситуация в Латвии будет прекращена 9 июня, заявил в четверг на внеочередном заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

Начиная заседание правительства, он заявил, что первому из законов о Covid-19 Сейм присвоил статус высокой срочности, который необходим для того, чтобы не пришлось продлевать чрезвычайную ситуацию.

Как сообщалось, правительство на прошлой неделе поддержало и направило на рассмотрение в парламентские комиссии несколько законопроектов. В основном депутаты поддержали их для рассмотрения в первом чтении. Сегодня, 4 июня, первый из законов о Сovid-19 получил в Сейме статус высокой срочности, необходимый для того, чтобы не пришлось продлевать чрезвычайную ситуацию.

За присвоение закону статуса срочности проголосовали 69 депутатов. Им еще предстоит голосовать за сам законопроект.

Чтобы законы могли вступить в силу до 9 июня, их нужно провозгласить самое позднее в понедельник, 8 июня.

Законопроект об управлении распространением инфекции Covid-19 определяет порядок ограничения распространения болезни после отмены чрезвычайной ситуации.