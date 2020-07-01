Кариньш: чтобы поднять зарплаты медикам, нужно обязать всех платить соцвзносы
Foto: LETA

Поднять зарплаты медработников на обещанные 10% можно в том случае, если уже со следующего года все фактически работающие будут платить равноценные минимальные социальные взносы. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По его мнению, нужно добиться, чтобы в Латвии больше нельзя было нелегально работать, не платя минимальные социальные взносы. Если вся страна будет платить этот налог, врачам будет из чего платить повышенные зарплаты.

Кроме того, сейчас ищутся выходы, что из расходов можно уменьшить, чтобы найти недостающую сумму.

"Комбинации этих двух вещей может быть достаточно, чтобы в системе здравоохранения стало гораздо больше денег и можно было в том числе решить вопрос с зарплатами, но необходимо единство пяти политических партий", — отметил премьер, добавив, что идейно по этому вопросу единство есть, между идейным "да" и конкретным "да" много шагов.

Как сообщалось, 30 июня министр здравоохранения Илзе Винькеле сказала, что обещанного повышения зарплат из-за кризиса может не получиться.

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