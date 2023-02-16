Кариньш: давать все больше денег на зарплаты учителям — это не долгосрочный вариант

В течение четырех лет учителям каждый год давали дополнительные деньги, но давать все больше и больше денег -это не долгосрочный вариант, потому что у нас в целом не реформирована система, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в программе Латвийского радио "В точке пересечения".

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По его словам, реформа системы образования необходима, и министр образования Анда Чакша ("Новое Единство") в настоящее время работает над правилами, которые помогут самоуправлениям принять необходимые решения по реформированию школьной системы, тем самым обеспечив финансирование заработной платы учителей. В то же время необходимо обеспечить, чтобы каждый мог получить хорошее образование.

"Вопрос не в том, будут ли повышаться зарплаты учителей в будущем, а в том, каков будет источник финансирования. Источником денег является упорядочение системы. Мы не можем позволить себе вкладывать больше денег в неэффективную систему, и ее нужно привести в порядок", — сказал Кариньш, выразив надежду, что ассоциации работников образования будут сотрудничать с министерством.

В прошлом году было достигнуто соглашение с учителями, и в этом году на заработную плату учителей было почти 100 млн евро, что является самым большим повышением до сих пор.

При этом премьер-министр признал, что не знает, наступит ли ясность в течение месяца и удастся ли договориться с Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA). Также Кариньш сказал, что на данный момент он не видит, что может изменить забастовка, и в любом случае правительство будет двигаться к образовательной реформе. В то же время премьер-министр надеется привлечь профсоюзы в качестве союзников, поскольку "профсоюзы должны понять, что без реформ нельзя продолжать повышение заработной платы".