Кариньш: даже при самом радикальном сценарии домашним хозяйствам газа хватит

Даже при самом радикальном сценарии латвийским домашним хозяйствам хватит природного газа. Об этом в интервью программе "900 секунд" заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Оценивая рост цен на большинство товаров, а также на топливо, Кариньш подчеркнул, что мировая экономика будет переживать потрясения до тех пор, пока Россия воюет в Украине.

Премьер-министр подчеркнул, что в стране необходимо наконец переломить ситуацию, при которой нет адресной системы помощи людям. Уже на следующей неделе должны разработать систему определения круга льготников, которая начнет свою работу с 1 сентября.

"Когда мы разрабатываем систему, то будем смотреть, какова ситуация и сколько денег нужно. Министерству благосостояния даны все полномочия для разработки системы адресной поддержки населения", — сказал Кариньш.

По словам Кариньша, в настоящее время, согласно информации, предоставленной Министерством экономики, газа в подземных газохранилищах Латвии достаточно для всех нужд даже после окончания 2022 года и, в зависимости от погодных условий, также на следующий отопительный сезон.

Он добавил, что Латвия продолжает работать с Литвой, привлекая дополнительные грузы газа через Клайпеду, а также с Финляндией и Эстонией в связи со строительством плавучего терминала по приему сжиженного природного газа.

"Делается все, чтобы этот продукт был. Об этом я не беспокоюсь. Вопрос скорее в том, какой будет цена на отопление и газ. Но даже в самых радикальных сценариях газа для населения хватит", — пообещал глава правительства.