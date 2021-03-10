Кариньш: действия одного-двух министров заставляют задуматься, но сменять их пока не планирую

"Если будет необходимость — придется заменить. Но на данный момент такого не планирую", — заявил в эфире передачи "Панорама" на Латвийском телевидении премьер Кришьянис Кариньш, комментируя возможность того, что в правительстве начнутся перестановки.

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На вопрос, допускает ли он замену какого-либо министра, Кариньш ответил, что в данный момент он сосредоточен на работе. На уточняющий вопрос, удовлетворен ли он работой всех министров, премьер ответил, что правительство в целом шаг за шагом продвигается вперед.

Позже он оговорился, что "один-два министра заставляют о себе задуматься", но в целом Кабмин работоспособен.

Ранее спикер Сейма Инара Мурниеце заявила, что правительство во главе с Кариньшем должно продолжать работу, но возможна замена некоторых министров. Она не уточнила, о каких именно министрах идет речь.