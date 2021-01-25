Кариньш: депутаты всех пяти коалиционных партий готовы продолжать работу вместе
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Депутаты всех пяти формирующих правительство партий готовы продолжать работу вместе, заявил после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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На прошлой неделе в коалиции вновь обострились отношения, так как Новая консервативная партия (НКП) заявила о неудовлетворительной работе представляющей партию KPV LV министра благосостояния Рамоны Петравичи в связи с тем, что в центрах социального ухода не предприняты достаточные меры для предотвращения заболеваемости Covid-19, на что KPV LV заявила, что НКП следует более внимательно следить за работой своих министров.

Кариньш после заседания коалиции заверил, что депутаты фракций всех пяти партий готовы продолжать работу вместе. "Я как глава правительства понимаю, что у нас много работы, и коалиция вновь и вновь доказывает, что, объединив усилия, мы можем очень многого добиться", — сказал он.

Премьер признал, что, возможно, сложно понять, что происходит внутри партии KPV LV, но любое правительство опирается на голоса конкретных избранных в Сейм депутатов, а депутаты фракции KPV LV выразили готовность продолжить поддержку коалиции.

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LETA

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Рамона Петравича KPV LV Правительство Латвии Кришьянис Кариньш Правительство
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