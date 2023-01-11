Кариньш: дискуссия по изменению налоговой системы может затянуться

Менять налоговую систему сейчас, то есть уже с наступившем году, было бы совершенно нечестно, заявил в интервью в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").
По его словам, его коллега по партии, министр финансов Арвилс Ашераденс этот вопрос пока не поднимал. На конец января запланировала встреча с партнерами по сотрудничеству, на которой будет обсуждаться вопрос, что надо улучшить в налоговой системе.
Кариньш призвал не надеяться, что решение будет найдено в конце января или начале февраля, поскольку дискуссия может затянуться на полгода. К тому же требует серьезный анализ налоговой системы.
"В правительстве мы договорились, что налоговая система — это не та сфера, к которой надо относиться легкомысленно. В настоящий момент [в налогах] не запланировано, но, когда они будут, мы будем обсуждать и понимать", — сказал глава Кабинета министров, добавив, что менять налоги сегодня было бы совершенно нечестно, поскольку на дворе уже январь.
Отвечая на вопрос, будет ли в будущем году снижен налог на рабочую силу, Кариньш напомнил, что прежнее правительство уже снизило часть налогов на зарплату, а также подняла размер минимальной зарплаты.
Как снизить налоги и сделать систему более понятной и приемлемой — вызов для всех стран. Глава латвийского правительства еще не встречал человека, которому бы нравилось платить налоги, но как иначе финансировать вооруженные силы, систему здравоохранения и содержать инфраструктуру.
Кариньш считает латвийской налоговую систему конкурентоспособной, особенно для семей с детьми, но есть моменты, которые надо улучшить.
Напомним, что ранее Ашераденс говорил о том, что во второй половине года для финансовой стабильности могут пересмотреть ставки налогов.
Напомним, что в Латвии пока не разработан и не принят государственный бюджет на 2023 год, поэтому пока страна живет с техническим бюджетом. Ашераденс ранее заявил, что основными приоритетами в бюджете следующего года будут безопасность, экономические преобразования, энергетическая безопасность, образование и поддержка населения и бизнеса в условиях энергетического кризиса.