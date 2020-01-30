Кариньш: для развития и процветания государства необходима смена привычек

Для того, чтобы в Латвии рос уровень благосостояния, и страна продолжала развитие, необходима смена привычек, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в четверг на открытии Форума инноваций выдающихся предприятий Латвии.

"Латвия на данный момент находится на одной ступеньке, а мы стремимся к следующей. Однако для достижения следующей ступени нам необходим прыжок", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что Латвия работает над тем, чтобы оказаться на новом этапе развития, например разрабатывается Национальный план развития, а также ведутся дискуссии о смене привычек.

"Если мы хотим жить по-другому, нам нужно начинать поступать по-другому. Если не изменим своих привычек, именно мы будем теми, кто пострадает от этого - как экономически, так и социально", - пояснил Кариньш, добавив, что Латвия должна думать нестандартно.

Он подчеркнул, что именно выдающиеся предприятия Латвии должны помочь стране подняться "на новую ступеньку".