Кариньш: для смягчения ограничений нужно снижение заболеваемости, а сейчас мы этого не видим

"Если мы хотим сделать следующий шаг (в смягчении ограничений), правительство должно быть уверено, что заболеваемость действительно уменьшается", — прокомментрировал в эфире передачи "900 секунд" телеканала TV3 возможность пересмотра эпидемиологических мер через две недели премьер Кришьянис Кариньш.

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Глава правительства отметил, что "сейчас, к сожалению, мы видим, что уровень заболеваемости перестал падать", поэтому трудно прогнозировать, может ли Кабинет министров в следующий раз принять решение о смягчении мер. Кариньш подчеркнул, что на данный момент в Латвии и так уже введены некоторые послабления, причем это было сделано "с учетом пожеланий общества, его отношения и психоэмоционального состояния".

Действующие сейчас ограничения в связи с Covid-19 "весьма ограничивают, но позволяют некоторые вольности", считает Кариньш.