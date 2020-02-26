Кариньш: для улучшения налоговой системы не надо трогать "чувствительные" налоги

Премьер-министр Кришьянис Кариньш считает, что в процессе улучшения налоговой системы "не нужно трогать ни один из больших налогов".

Как Кариньш сказал телеканалу TV3, дискуссии о налоговых изменениях были долгими и интенсивными. Теперь итоги обобщены, и их планируется передать на общественное обсуждение.

На вопрос о том, возможно ли снижение налогов на рабочую силу, Кариньш ответил, что это было бы хорошо, но вопрос заключается в том, будут ли у этих изменений механизмы компенсации, чтобы избежать уменьшения доходов в бюджет.

В свою очередь на вопрос, может ли быть повышен налог на добавленную стоимость, Кариньш ответил, что его цель состоит в том, чтобы "не трогать ни один из больших налогов".

Премьер добавил, что политики скорее смотрят в направлении сокращения количества налоговых режимов, предполагающих льготы.

Как сообщалось, вчера Кабинет министров утвердил информационное сообщение Минфина о рекомендациях по улучшению налоговой системы. Отдельным министерствам было дано задание до середины марта этого года подготовить анализ о фискальном влиянии включенных в сообщение предложений.

В сообщении обобщены предложения партий правящей коалиции, которые уже были представлены социальным партнерам, но дискуссии с ними продолжатся.

Минфин предлагает для обсуждения два варианта прогрессивного подоходного налога с населения, несколько вариантов повышения пособий семьям с детьми. С 2021 года предлагается повысить минимальную зарплату с 430 евро до 500 евро, внести изменения в режим налога с микропредприятий.

Предложения министерства предусматривают два варианта введения минимального объема взносов государственного социального страхования и уменьшение круга получателей авторских гонораров, а также постепенное повышение акцизного налога на табачные изделия, снижение ставки налога на добавленную стоимость на медикаменты, ряд продуктов питания, услуги ресторанов и местную прессу. Предлагается также на три года заморозить ставки акциза на нефтепродукты.