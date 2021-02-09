Кариньш: для уменьшения заболеваемости Covid-19 сейчас нужно принимать не поспешные, а взвешенные решения
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш считает, что для снижения заболеваемости Covid-19 сейчас нужно принимать не поспешные, а продуманные решения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

После заседания правительства премьер-министр заявил журналистам, что уже прошли активные дискуссии с представителями различных отраслей о том, как лучше и эффективнее преодолеть кризис, вызванный Covid-19. В возглавляемой премьером стратегической руководящей группе планируется собрать вместе социальных партнеров, в том числе представителей науки, чтобы искать "общие знаменатели" в борьбе с пандемией.

В стратегической руководящей группе будут представлены различные взгляды, отрасли и интересы, которые правительство попытается уравновесить.

Кариньш не исключает, что таким образом дискуссии могут затянуться, но в нынешних условиях спешить не следует, потому что эпидемиологическая ситуация меняется не так быстро по сравнению с предыдущими периодами, поэтому важно принимать сбалансированные и разумные решения.

"Сейчас мы не торопимся — лучше принимать как можно более разумные решения. Ранее мы слишком быстро принимали некоторые решения в меняющихся обстоятельствах. Теперь условия не такие изменчивые, и к вещам нужен разумный подход. Мы ищем способы лучше сотрудничать", — сказал глава правительства.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

46

Source

LETA

Tags

Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

От владельца

Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€
Graudu iela, Ķekavas nov.,
160 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Ādmiņu iela 1, Ikšķiles nov.,
189 000€
Diānas iela, Salaspils nov.,
160 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Engures nov.,
800€
Ausekļa iela, Lielvārdes nov.,
490 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Alejas iela, Babītes nov.,
295 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Talsu nov.,
178 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Nāras iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Zeme pie jūras, Salacgrīvas nov.,
220 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€