Кариньш: для уменьшения заболеваемости Covid-19 сейчас нужно принимать не поспешные, а взвешенные решения

Премьер-министр Кришьянис Кариньш считает, что для снижения заболеваемости Covid-19 сейчас нужно принимать не поспешные, а продуманные решения.

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После заседания правительства премьер-министр заявил журналистам, что уже прошли активные дискуссии с представителями различных отраслей о том, как лучше и эффективнее преодолеть кризис, вызванный Covid-19. В возглавляемой премьером стратегической руководящей группе планируется собрать вместе социальных партнеров, в том числе представителей науки, чтобы искать "общие знаменатели" в борьбе с пандемией.

В стратегической руководящей группе будут представлены различные взгляды, отрасли и интересы, которые правительство попытается уравновесить.

Кариньш не исключает, что таким образом дискуссии могут затянуться, но в нынешних условиях спешить не следует, потому что эпидемиологическая ситуация меняется не так быстро по сравнению с предыдущими периодами, поэтому важно принимать сбалансированные и разумные решения.

"Сейчас мы не торопимся — лучше принимать как можно более разумные решения. Ранее мы слишком быстро принимали некоторые решения в меняющихся обстоятельствах. Теперь условия не такие изменчивые, и к вещам нужен разумный подход. Мы ищем способы лучше сотрудничать", — сказал глава правительства.