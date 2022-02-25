Кариньш допускает, что страны договорятся на международном уровне об исключении России из SWIFT

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") допускает, что страны все же договорятся на международном уровне об исключении России из системы SWIFT, чтобы принудить Москву прекратить военные действия в Украине.

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В интервью агентству LETA Кариньш напомним, что в ночь на пятницу лидеры стран ЕС договорились уже о втором пакете санкций против России, который скажется на энергетическом, экономическом и транспортном секторах. По мнению Кариньша, включенный в санкции запрет на экспорт технологий окажет очень негативное влияние на Россию.

"Мы в беспрецедентных обстоятельствах. Никогда прежде ЕС и США не работали координированно с санкциями. Да, у санкций нет немедленного эффекта, однако долгосрочно они разрушительны", — считает премьер.

Кариньш сообщил, что поздним вечером партнеры по ЕС приняли решение без задержек и разногласий, посвятив несколько часов обсуждениям. "Мы не спорили о санкциях, фактически мы смогли принять их в самом начале встречи", — сказал премьер, добавив, что в ходе обсуждения были сделаны дополнительные предложения по способам усиления санкций. Затем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала продолжить работу над следующими санкциями.

Хотя ни США, ни ЕС не включили в свои санкционные списки положение об исключении России из системы SWIFT, Кариньш не исключает, что это все же может произойти. Главное, чтобы такое решение было принято при международной координации.

Глава правительства подчеркнул, что когда давление ЕС на Россию осуществляется через санкции, то необходимо учитывать, что конфронтация будет долгой. Однако премьер убежден, что несмотря на то, что санкции оказывают влияние не только на государство, на которое они направлены, но на ЕС в целом, Латвии экономически дешевле заплатить за санкции, чем пережить реальную войну.

"Цена защиты нашей демократии и независимости становится все дороже и сложнее", — резюмировал Кришьянис Кариньш.