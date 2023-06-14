Кариньш: доступность рабочей силы должна быть обеспечена без угрозы национальной идентичности

Доступность рабочей силы и экономический рост должны осуществляться без ущерба для национальной идентичности и статуса латышского языка как единственного государственного, заявил сегодня журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш, говоря об одной из задач правительства.

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Кариньш упомянул об этом как об одной из тем переговоров о совместных задачах между представителями "Нового Единства", Национального объединения, "Объединeнного списка" (ОС), Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных".

Глава правительства отметил, что необходимо обеспечить достаточное количество рабочих рук. Это нужно для того, чтобы не сложилось ситуации, когда неработающих больше, чем работающих, чтобы не увеличивать налоговую нагрузку на работающих людей.

Премьер-министр считает, что пять партий вместе должны найти способ развиваться более динамично, чтобы ликвидировать отставание Латвии от Эстонии и Литвы. Кариньш также подчеркнул, что безопасность и оборона являются основой работы правительства, как "гранит под ногами".

Глава правительства заявил, что переговоры со всеми пятью партиями необходимы, поскольку в нынешней трехпартийной коалиции есть вопросы, по которым невозможно договориться. С другой стороны, в оппозиции есть силы, которые проявляют интерес к работе правительства, сказал Кариньш, имея в виду СЗК и "Прогрессивных".