Кариньш: единственное решение войны — это победа Украины и поражение России

Единственное решение войны — это победа Украины и поражение России, подчеркнул сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания коалиции, сообщает LETA.

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Так Кариньш прокомментировал мнение некоторых западных политиков о том, что войну России против Украины можно было бы закончить, пожертвовав частью территории Украины, что также позволило бы российскому президенту Владимиру Путину "не ударить в грязь лицом".

"Единственным решением этой войны является победа Украины и поражение России", — сказал он, пояснив, что любой другой вариант потенциально может дать России время и возможность для восстановления и перевооружения своих сил, чтобы "расширять свою воображаемую империю".

Тех зарубежных политиков, которые считают, что Украина должна пожертвовать частью своей территории и живущими на ней людьми, Кариньш призывает задаться вопросом, готовы ли они пожертвовать людьми и территорией своей собственной страны. "Такой подход абсурден", — подчеркнул глава правительства.

Лидер "консерваторов", министр юстиции Янис Борданс заявил, что поддерживает позицию премьер-министра. Политик также указал, что подобные предложения свидетельствует о том, что Россия запускает своих агентов влияния как в странах Евросоюза, так и в других государствах, пытаясь отсрочить свой разгром в войне против Украины.