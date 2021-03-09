Кариньш: эксперты должны оценить возможность проводить занятия на улице
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Эксперты должны оценить предложение Министерства образования и науки (МОН) об организации занятий на открытом воздухе, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению.

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МОН представило правительству предложение о том, чтобы разрешить очные занятия на свежем воздухе для групп до 20 человек в начальной и средней школе. Однако этот вопрос еще не рассматривался, поскольку не оценивался группой по оперативному управлению.

В то же время Кариньш оценил идею Министерства образования и науки как интересную и нуждающуюся в оценке. "Я не знаю, как это реализовать, но это предложение, над которым стоит поработать экспертам. Это будет способ помочь детям в академическом и психоэмоциональном плане", — сказал Кариньш.

Как сообщалось, Министерство образования и науки предложило правительству разрешить очные занятия для групп до 20 человек на открытом воздухе в начальной и средней школе.

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LETA

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LETA

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Министерство образования Кришьянис Кариньш
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