Кариньш: эксперты должны решить, необходимы ли дополнительные ограничения из-за ковида
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Экспертам предстоит решить, необходимы ли дополнительные эпидемиологические ограничения, связанные с ростом заболеваемости Covid-19, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания коалиции.

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Он отметил, что этот вопрос не рассматривается на политическом уровне, поэтому сегодня на заседании коалиции он не обсуждался.

Премьер-министр сообщил, что правительство на заседании во вторник заслушает отчет Минздрава об эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщалось, в Латвии кумулятивная заболеваемость Covid-19 впервые с апреля превысила 10 случаев на 100 000 населения, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

По данным центра, в воскресенье этот показатель составлял 9,9 случая на 100 000 населения, в понедельник — 10,52 случая. В последний раз более высокая заболеваемость была зарегистрирована 19 апреля — 10,57 случая.

Эпидемическая ситуация в стране находится под контролем, поэтому межведомственная координационная группа не будет рекомендовать правительству вновь вводить дополнительные ограничительные меры, сообщил сегодня после заседания группы ее руководитель, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Заслушав представителей Минздрава и эпидемиологов, группа пришла к выводу, что в настоящее существуют возможности выявлять случаи заболевания и идентифицировать контактных лиц. Цитсковскис признал, что ситуация медленно ухудшается, но она не настолько критическая, чтобы предлагать правительству ввести новые ограничительные меры по всей стране.

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