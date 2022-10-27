Кариньш: ЕС должен поддерживать Украину до полной ее победы
Foto: LETA

Поддержка Украины Евросоюзом должна продолжаться до ее полной победы над Россией, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш во время встречи с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой, которая находится в Латвии с рабочим визитом.

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Кариньш и Метсола обсудили поддержку Украины, санкции против России и внедрение механизмов на уровне ЕС для снижения высоких цен на энергоресурсы.

Премьер-министр выразил признательность Европарламенту за твердую поддержку Украины, заявив, что "позиция Европарламента ясна, тверда и заметна".

В то же время, чтобы привлечь российский режим к ответственности, требуется соглашение на уровне ЕС о создании специального трибунала для расследования военных преступлений, а также против него должны быть введены новые санкции.

Говоря о высоких ценах на энергоресурсы и доступности природного газа в ЕС, премьер-министр напомнил, что на прошлой неделе Евросовет достиг договоренности об общих решениях, и в настоящее время Еврокомиссия разрабатывает подробные предложения с министрами энергетики государств ЕС о совместных закупках и установлении предельных цен на газ.

Кариньш в беседе с Метсолой призвал Европарламент действовать решительно, поддерживая решения по преодолению энергетического кризиса и высоких цен на энергоресурсы.

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