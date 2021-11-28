Кариньш: ЕС и НАТО должны дать сигнал России на случай эскалации ситуации на границе с Украиной

Важно, чтобы Европейский союз (ЕС) и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются "очень четкие последствия", заявил после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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На пресс-конференции после встречи он отметил, что в настоящее время в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, и одна из них — гибридная атака на Латвию, Литву, Польшу и ЕС.

Эти страны вынуждены отражать организованный нелегальный поток мигрантов, направляемый через границы ЕС. Латвия, Литва и Польша отстаивают и защищают внешние границы Евросоюза.

"У нас очень четкая и единая политика, и ее поддерживают наши партнеры— ЕС и НАТО", — подчеркнул Кариньш.

Второй угрозой в регионе премьер-министр назвал концентрацию российских войск у границ Украины, поэтому важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией и дали России четкий сигнал, что эскалация будет иметь последствия.

Кариньш указал, что в Европе наблюдается рост цен на электричество, а также на газ, который создается искусственно. Хотя российская компания "Газпром" выполняет договоры с коммерческими партнерами в Европе, она не обеспечила в достаточном количестве газ в хранилищах, что создает дефицит и рост цен.

Также наблюдается кампания дезинформации, которая очень организованно и агрессивно ведется из России.

"Мы видим, что она направлена против Польши, и в ситуации на белорусской границе обвиняются Польша, Литва и Латвия, а не Беларусь", — отметил премьер-министр.

В этой ситуации, по словам Кариньша, очень важно единство стран ЕС и НАТО. Если Россия или Беларусь думают, что подобные угрозы внесут раскол между странами ЕС и НАТО, то видно, что происходит прямо противоположное. В этой связи сегодняшний визит очень важен, так как подтверждает, что "мы обмениваемся информацией и продолжаем сотрудничать", подчеркнул премьер.

Он поблагодарил главу Еврокомиссии и генсека НАТО за визит, подчеркнув, что в нынешней ситуации такие визиты очень важны.