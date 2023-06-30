Кариньш: ЕС необходимо укреплять как свою обороноспособность, так и внешние границы

29 и 30 июня в столице Бельгии Брюсселе премьер-министр Кришьянис Кариньш принял участие во встрече глав государств-членов и правительств Европейского союза (ЕС), где, обсуждая последние события в России и проблемы миграции, подчеркнул необходимость укрепления Евросоюзом как своей обороноспособности, так и внешних границ, сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра.

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Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом лидеры ЕС обсудили сотрудничество ЕС и НАТО, которое стало более интенсивным за счет фокуса на совместных усилиях по предоставлению помощи Украине в обороне против России.

Реагируя на последние события в России, премьер-министр подчеркнул: "Мы не можем изменить внутреннюю политику России, но можем продолжить работу в уже начатых направлениях". По словам Кариньша, одним из основных направлений является укрепление обороноспособности и последовательно мощная поддержка Украины. Для их реализации необходимы дополнительные инвестиции в военную промышленность ЕС, которые создадут возможности для обеспечения как внутренних военных нужд ЕС, так и для продолжения масштабной военной поддержки Украины.

Обсуждая войну, которую Россия ведет в Украине, премьер-министр указал на ответственность России. "Латвия решительно выступает за создание международного трибунала для рассмотрения преступлений агрессии, который позволил бы судить высшее политическое руководство России", - заявил премьер.

Кариньш также призвал Евросоюз принять решение об использовании российских замороженных средств для восстановления Украины, потому что в ЕС давно ведутся дискуссии о лучшем правовом решении этого вопроса, теперь пришло время применить его на уровне ЕС.

В дискуссии о вызовах миграции Кариньш заявил, что последние события в России и Белоруссии требуют повышенного внимания к восточным границам ЕС: в контексте обоснования в Белоруссии боевиков "Группы Вагнера" Евросоюз должен активно продолжать укрепление внешней границы. По словам премьер-министра, только укрепив свою внешнюю границу, ЕС может обеспечить открытые внутренние границы согласно Шенгенскому соглашению.

Кроме того, премьер-министр выразил поддержку подходу ЕС к поиску инновационных решений во внешнем измерении миграции, которые уменьшают поток мигрантов и, при необходимости, обеспечивают их эффективную отправку в страны происхождения.