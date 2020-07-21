Кариньш: ЕС выделяет Латвии 10 млрд евро для восстановления экономики

Латвия в ближайшие семь лет вправе получить 10 млрд евро из специального фонда Европейского союза, сообщил в интервью программе Rīta Panorāma на LTV сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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Напомним, что после пяти дней переговоров главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро.

Фонд восстановления экономики назван "ЕС нового поколения". Средства должны быть привлечены Европейской комиссией в виде кредитов, получение которых должно быть полностью завершено до конца 2026 года. Сроки погашения всей этой суммы рассчитаны на период до 31 декабря 2058 года.

"В период, когда для всей Европы фонды сократились, для Латвии они существенно увеличились (…) Результат переговоров очень благоприятный для Латвии, правительству теперь предстоит разумно вложить деньги в развитие экономики", — отметил Кариньш, пишет портал rus.lsm.lv.

Глава правительства упомянул увеличение прямых дотаций крестьянам на 40%. Если сейчас они получают 179 евро за гектар, то в 2022 году эта сумма увеличится до 200 евро, еще через несколько лет — 215 евро.

Ir panākta vienošanās starp 27 dalībvalstīm par ES atjaunošanas fonda izveidi un nākamo daudzgadu budžetu! Latvijas ekonomikai nākamos 7 gados būs pieejami vairāk nekā 10 miljardi eiro. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) July 21, 2020



