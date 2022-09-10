Кариньш еще попытается договориться с LIZDA, чтобы избежать забастовки педагогов

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") во вторник, 13 сентября, встретится с представителями Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), чтобы обсудить возможности найти решение по вопросам требований педагогов о зарплатах и рабочей нагрузке, сообщает агентство LETA.

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Как сообщил пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев, во встрече примут участие министр образования и культуры Анита Муйжниеце ("Консервативные"), министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") и председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс.

Во вторник правительство заслушает доклад министра образования о ходе переговоров с LIZDA.

На последнем заседании комиссии, призванной удержать педагогов от забастовки путем прихода к компромиссу в вопросе повышения зарплат, договоренность не была достигнута. В связи с этим LIZDA 19 сентября организует забастовку. По положению на 9 сентября, в забастовке были готовы участвовать уже более 20 000 педагогов. Заявки от учителей принимаются до 12 сентября.

Как уже сообщалось, одно из требований профсоюза — стабалансированная трудовая нагрузка. LIZDA не согласен с предложением Министерства образования и науки сбалансировать нагрузку до 2028 года, считая, что срок затянут.

Второе требование — добиться, чтобы правительство выполняло норму Закона "Об образовании" о графике повышения зарплат педагогов.