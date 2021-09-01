Кариньш ещё две недели назад предлагал отозвать введение “обязательной вакцинации”

Премьер-министр Кришьянис Кариньш еще две недели назад предлагал отозвать поправки к законопроекту, обязывающие представителей определенных профессий привиться от Covid-19, так как момент, когда эти поправки могли быть эффективны, давно упущен, свидетельствует неофициальная информация в распоряжении Латвийского телевидения.

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Кроме того, Кариньш считает, что самоуправления должны играть большую роль во введении ограничений.

“Центральное управление в нынешних условиях не будет таким ловким и не сможет так быстро реагировать, как местное. Я думаю, что в этот момент нам надо понять, что нам надо отвлечься от того, что за всё отвечает правительство на то, что сейчас это индивидуальная ответственность и децентрализованное принятие решений”, - указал премьер.

Похожим образом он высказался в эфире передачи Латвийского радио “Krustpunktā” по поводу школ - Кариньш считает, что решение об очном обучении должно быть децентрализированным.

Как уже сообщалось, Сейм отложил рассмотрение поправок, обязывающих представителей отдельных профессий вакцинироваться, а также позволяющих работодателям увольнять работников без сертификата Covid-19.