Кариньш: если цены на энергоресурсы продолжат расти, рассмотрим новые варианты поддержки населения

Если цены на энергоресурсы продолжат расти, правительство рассмотрит решение об улучшении системы поддержки населения, заявил сегодня утром на телеканале TV3 премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

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Вчера правительство приняло решения о реализации мер поддержки жителей для преодоления очередного отопительного сезона, который пройдет в условиях очень высоких цен на энергоресурсы. Стоимость мер поддержки, принятых правительством, оценивается в 430 млн евро.

Премьер признался, что по-прежнему беспокоится о том, как страна переживет этот зимний сезон, поскольку Россия продолжает находиться в состоянии войны, поэтому сохраняется давление на цены на энергоносители.

Кариньш выразил надежду, что назначенной правительством помощи жителям будет достаточно, но "если ситуация изменится, мы могли бы улучшить или изменить что-то в системе поддержки".

По словам Кариньша, в настоящее время наблюдается значительный рост доходов государственного бюджета за счет инфляции, которая почти покрывает расходы на пакет поддержки.

Политик отметил, что мировые рынки переживают шок, вызванный войной, но считает, что к следующему отопительному сезону ситуация нормализуется и цены стабилизируются, подобно тому, что сейчас наблюдается с ценами на нефть.

По мнению Кариньша, цены на газ в Балтийском регионе также стабилизируются, когда заработает эстонский терминал сжиженного газа, однако в целом нет оснований ожидать, что все подешевеет за один день.

Премьер сообщил, что на уровне правительства рассматривается вопрос о том, что можно изменить в нормативных актах по стимулированию утепления многоквартирных домов, например, принцип того, как принимается решение по утеплению домов. Кариньш считает, что 50% подписей жильцов дома нужно собирать не за утепление дома, а в том случае, если жильцы хотят остановить предлагаемый процесс утепления.

Премьер-министр надеется, что высокие цены на отопление также заставят жителей больше думать об утеплении своего дома.