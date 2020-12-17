Кариньш: если эпидемиологическая ситуация не улучшится, придется ограничить передвижение жителей
Foto: LETA

Если в течение десяти дней не поменяется эпидемиологическая ситуация, то придется вводить серьезные ограничения на передвижение жителей по территории Латвии, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер-министр отметил, что долго наблюдается вспышка Covid-19, которая только усиливается. Для уменьшения распространения заболевания правительство в четверг приняло новые ограничения, которые будут действовать с 21 декабря.

"Если за десять дней не сможем улучшить ситуацию, то будем вынуждены переходить к полномасштабным ограничениям на передвижение, но ни я, ни правительство, ни общество не хотим этого делать. Совместными усилиями надо будет соблюдать правила "периода тишины". Призываю всех набраться решимости на эти три недели. Мы выдержим, будем соблюдать правила и общими усилиями ограничим распространение Covid-19", - отметил премьер-министр.

По его словам, суть новых ограничений - снижение количества контактов между людьми. "Останемся дома, не станем собираться... Всем необходимо понять серьезность ситуации, в том числе ситуации в больницах", - сказал Кариньш.

Как уже сообщалось, для сдерживания распространения Covid-19 правительство приняло решение о введении более строгих ограничений с 21 декабря. Ограничения будут действовать в течение трех недель до 11 января и не коснутся свободы передвижения людей.

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Кришьянис Кариньш
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