Кариньш: если Нацблок будет настаивать на выборе, придется выбрать "Прогрессивных"
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Если Национальное объединение будет настаивать на необходимости выбора, то в процессе формирования коалиции, возможно, придется смотреть в направлении сотрудничества с "Прогрессивными", заявл уходящий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

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Он сообщил, что в настоящее время между партиями ведутся неформальные консультации, а серьезные дискуссии начнутся после того, как президент Эдгар Ринкевич назовет кандидата на пост премьер-министра. Неофициальные переговоры с каждой партией по отдельности были очень позитивными, но "Новое Единство" заинтересовано в создании как можно более широкой коалиции. Пока неясно, удастся ли это сделать. Кариньш убежден, что партии, придерживающиеся западных взглядов, должны найти способ сработаться.

В основном неопределенность на переговорах в настоящее время связана с "красными линиями", установленными некоторыми партиями.

Кариньш отметил, что для "Нового Единства" очень важны такие вопросы, как Стамбульская конвенция и регулирование партнерских отношений. Ранее, когда партнерам по коалиции предлагалось заключить соглашение о предстоящих задачах, эти вопросы не акцентировались, так как премьер был готов пойти на компромисс. Сейчас сложилась новая ситуация, и "теперь это нужно акцентировать", сказал Кариньш.

Отвечая на вопрос, какую партию нужно включить в коалицию, если Нацобъединение и "Прогрессивные" так и не смогут найти общий язык, Кариньш отметил, что для осуществления более широкой социальной программы, возможно, нужно смотреть в сторону сотрудничества с "Прогрессивными", если Нацобъединение будет настаивать на выборе между ними и этой партией. "Но лучше всего было бы найти возможность работать всем вместе", — сказал Кариньш.

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