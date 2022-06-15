Кариньш: если в госбюджете не хватит средств на поддержку жителей осенью, страна может взять кредит

Если для мер поддержки жителей для компенсации инфляции не будет достаточно перераспределения увеличения бюджета, государство могло бы занять деньги на валютных рынках, заявил после встречи с президентом Эгилсом Левитсом премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Премьер указал, что недавно поручил министру благосостояния в сотрудничестве с другими министерствами разработать и предложить систему целевой поддержки, которую можно было бы использовать не только в ближайшее время, но и в будущем, если возникнет необходимость для поддержки жителей.

Кариньш отметил, что во вторник, 14 июня, Министерство благосостояния представило такое предложение, оно состоит из 14 различных мероприятий, которые в значительной степени были разработаны в сотрудничестве с Министерством экономики. Он сообщил, что уже сегодня вместе с министрами и социальными партнерами приступит к оценке предложения Минблага.

Премьер заявил, что в предложении очень много хороших элементов, которые будут использованы. На данный момент идет согласование предложений с министерствами.

"Я уверен, что, работая вместе, мы придем к разумной, целевой системе поддержки, которая позволит уменьшить последствия войны, что отражается на росте цен, особенно на энергоносители. Вся работа продвигается вперед", — указал политик.

Как подчеркнул Кариньш, детали плана поддержки еще не согласованы, но речь идет о мерах, которые можно разделить на две части. Первая часть — это поддержка людей с низкими доходами. Данной поддержкой планируется компенсировать общее удорожание жизни. Вторая часть касается влияния цен на энергоносители на большую часть общества.

Премьер отметил, что, хотя сейчас неизвестно, как отреагирует рынок и какими будут цены осенью и зимой, при условии, что рыночные цены могут продолжать расти, повышение цен можно будет разделить между государством и жителями. Он пояснил, что будет вычитываться не все повышение цены, а значимая часть от потенциального роста, тем самым помогая жителям и государственной экономике.

"Мне, как главе правительства, важно, чтобы решения были приняты в ближайшее время, а меры поддержки стартовали в сентябре", — указал премьер.

На данный момент предлагаемая Минблагом поддержка может стоить государству от 450 до 480 миллионов евро. Кариньш подчеркнул, что это возможная сумма за весь сезон, а не за отдельные месяцы. Для любой поддержки, которая будет согласована, могут быть два источника финансирования, первым их которых является увеличение доходов бюджета.

По словам премьера, одной из "побочек инфляции" является то, что госказна наполняется быстрее, чем планировалось. Кариньш указал, что эту часть финансирования можно было бы перераспределить для поддержки жителей, но если бы этого было недостаточно, государство могло бы занять деньги, хотя сейчас это обходится гораздо дороже.

"Сейчас я не вижу, что мы будем повышать налоговые ставки для жителей. Цель состоит в том, чтобы этого не делать. Желание заключается в том, чтобы не увеличивать долг за счет перераспределения прироста бюджета. В случае необходимости мы можем взять в долг, поскольку у страны хороший кредитный рейтинг и у правительство пользуется большим доверием на международном уровне", — заявил Кариньш.

Президент Эгилс Левитс также отметил, что, на первый взгляд, Минблаг выступил с хорошими предложениями. Он подчеркнул, что система целевой поддержки должна быть готова к осени, когда жители получат большие счета.