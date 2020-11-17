Кариньш: если заболеваемость Covid-19 будет расти, придется еще больше ужесточить ограничения

Если в Латвии продолжится рост показателей заболеваемости Covid-19, правительству придется пойти на ужесточение нынешних ограничений, заявил на пресс-конференции во вторник, 17 ноября, премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Как отмечает LETA, после совместного заседания Кабмина и Совета по кризисному управлению Кариньш подчеркнул, что ситуация с распространением Covid-19 является очень серьезной.

На данный момент нагрузка на систему здравоохранения все увеличивается, и чтобы расширить возможности услуг стационара для больных Covid-19, больницы уже вынуждены урезать список медуслуг для остальных пациентов. Ужесточение ограничений может потребоваться, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения.

"Призываю каждого подумать о себе, своих близких, соседях, друзьях. Ограничивайте контакты, не ходите в гости, не собирайтесь вместе", — обратился к жителям Латвии Кариньш.

За прошедшие сутки проведены 6059 анализов на Covid-19 и выявлены 278 новых случаев заболевания, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В понедельник скончались шесть человек.

Доля положительных результатов составила 4,6%. Всего в Латвии коронавирусом заразились 10 914 человек и 1557 выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, в понедельник в стационары поступили 43 человека. Всего в больницах находятся 379 пациентов, из них 16 в тяжелом состоянии. За прошедшие стуки выписаны 47 пациентов.