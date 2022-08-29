Кариньш: есть надежда, что завтра Минэкономики предоставит график строительства СПГ-терминала

В понедельник, 29 августа, коалиционные партии заслушали оценку представителей спецслужб о перспективах строительства терминала сжиженного газа (СПГ). Из слов премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") следует, что завтра правительство примет решение, которое станет шагом к реальному возведению в Латвии СПГ-терминала.

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Сегодня утром заседание правительства в закрытом режиме, посвященное, в том числе, вопросу строительства СПГ-терминала.

Ранее, напомним, одна из коалиционных партий — Attīstība/Par! — заявила, что

терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Латвии, скорее всего, будет построен только в начале 2024 года, поскольку правительство затягивало решение по этому вопросу и призвала действовать оперативно.

Премьер Кришьянис Кариньш пояснил на пресс-конференции пояснил, что решение о строительстве СПГ-терминала фактически уже принято сразу после начала военного вторжения России в Украине. На данном этапе речь идет о том, что нужно присвоить будущему терминалу статус объекта национальных интересов.

Как позже добавил глава парламентской фракции Attīstība/Par! Юрис Пуце, такой статус предусматривает применение и "более эластичного порядка строительства". Это может означать, например, ускорение и облегчения процедур конкурсов на исполнение строительных работ.

Сам Кариньш фактически несколько раз отказался ответить на вопросы журналистов о том, где именно планируется построить терминал и какой из двух компаний, высказавших желание возвести этот объект, будет доверена эта миссия. "Я могу понять ваш интерес, но решение правительство примет завтра", — несколько раз повторил премьер.

По словам главы правительства, до завтра Министерство экономики внесет уточнения в проект решения с учетом рекомендации служб, отвечающих за нацбезопасность, а также предоставит график этапов возведения СПГ-терминала.

Одним из ключевых вопросов, который завтра предстоит решить правительству — финансовое участие государства в реализации проекта терминала. Министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные") подчеркнул, что Латвия упустила возможность построить терминал с использованием средств Европейского союза, и сейчас речь идет о частном и государственном финансировании.

Анонсировав завтрашнее решения правительства, Кришьянис Кариньш сообщил, что он сам будет отсутстствовать на заседании, в ходе которого предстоит принять эти важные решения. Во вторник, как следует из календаря, Кариньш будет находиться в командировке на саммите стран Балтийского моря в Копенгагене, где речь пойдет также об энергетической независимости. По ходу пресс-конференции премьер неоднократно повторял тезис, что главное, что сделало правительство для укрепления своей энергонезависимости — это приняло решение, что Инчукалнским газовым хранилищем будет владеть Латвийское государство.

На самой же пресс-конференции отсутствовала министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение), чье ведомство ответственно за подготовку решения о строительстве СПГ-терминала. Позицию Национального объединения презентовал депутат Сейма Янис Домбрава, который никогда не специализировался на экономических вопросах. Домбрава лишь напомнил об историческом событии прошлой недели — сносе памятника в Пардаугаве. И отметил, что строительство СПГ-терминала — это тоже шаг к независимости от России.

В начале июня, напомним, правительство поручило Министерству экономики провести углубленную оценку проектов СПГ-терминала, на которые подали заявки АО Skulte LNG Terminal в Саулкрасты и SIA Kundziņsalas dienvidu projekts в Риге. До 31 августа в Кабинет министров должен быть представлен отчет, в котором с привлечением независимых консультантов оценивается соответствие проектов экономическим и национальным интересам Латвии.

Skulte LNG Terminal зарегистрирован в 2016 году. На сайте Skulte LNG Terminal указано, что истинными бенефициарами компании являются Арнфинс Унумс и Петерис Рагаушс. При этом во второй половине мая 2022 года топливный трейдер AО Virši-A объявил о покупке 20% акций Skulte LNG Terminal

Kundziņsalas dienvidu projekts был зарегистрирован в 2010 году. Единственным владельцем компании является американская компания Millennium Energy Partners LLC, но ее реальным бенефициаром является Лаша Шанидзе.