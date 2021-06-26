Кариньш: Европа может устанавливать условия и требования для России

Европа может устанавливать условия и требования для России, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на встрече лидеров ЕС в Брюсселе на этой неделе.

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В бюро премьер-министра сообщили, что 24 и 25 июня в Брюсселе лидеры ЕС продолжили начатую в мае на заседании Евросовета дискуссию о возможностях построения долгосрочных отношений между ЕС и Россией. По словам Кариньша, результатом дискуссии стала единая и сильная Европа, которая может устанавливать условия и требования России для начала переговоров.

"Кремль понимает только политику силы, и у нас есть коллективная сила, только нам нужно ее осознавать и использовать. Когда мы едины, мы можем выставить свои требования, а не позволять России диктовать правила", - сказал премьер Латвии.

В бюро премьер-министра рассказали, что лидеры ЕС ожидают от России конструктивных действий и прекращения агрессии против стран-членов ЕС и третьих стран. Главы государств и правительств подчеркнули, что Россия должна взять на себя полную ответственность и выполнять Минские соглашения, что является ключевым предварительным условием для изменения политики ЕС в отношении России. Лидеры также договорились укреплять политическое и экономическое сотрудничество со странами Восточного партнерства с целью повышения их устойчивости.

Главы государств и правительств ЕС осудили ограничения основных свобод в России и призвали Европейскую комиссию и Верховного представителя подготовить предложения в поддержку российского гражданского общества, правозащитных организаций и независимых СМИ. Ожидается, что лидеры ЕС вернутся к обсуждению отношений между ЕС и Россией на предстоящем заседании Евросовета.

Обсуждая ситуацию в Белоруссии, лидеры ЕС призвали положить конец репрессиям против гражданского общества и независимых СМИ и подчеркнули право белорусского народа на свободные, демократические и справедливые выборы.

Лидеры ЕС обсуждали также отношения между ЕС и Турцией, ситуацию в Ливии, Эфиопии и регионе Сахель в Африке.

В рамках Евросовета главы государств и правительств встретились с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, чтобы обсудить глобальные вызовы сегодняшнего дня.

Участники встречи приветствовали прогресс, достигнутый в охвате вакцинацией, и улучшение общей эпидемиологической ситуации в ЕС. В то же время принято решение о более тесной координации действий в случае распространения в Евросоюзе новых штаммов "Covid-19".