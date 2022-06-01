Кариньш: Европе нужно укреплять свой потенциал, чтобы иметь возможность поддержать Украину

Европе необходимо укреплять свой потенциал, чтобы иметь возможность поддержать Украину, подчеркнул в среду премьер-министр Кришьянис Кариньш в своем обращении к участникам съезда Европейской народной партии в Роттердаме, Нидерланды.

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Он отметил необходимость укрепления государствами-членами Европейского союза (ЕС) своего оборонного потенциала и энергетической независимости, а также важность борьбы с дезинформацией.

Кариньш упомянул, что Латвия уже сейчас выделяет 2,2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону и концептуально решила увеличить финансирование обороны до 2,5% ВВП в ближайшие годы.

Говоря об энергетической независимости, премьер-министр подчеркнул, что зависимость Европы от российских энергоресурсов на протяжении нескольких десятилетий создает для нее как геополитические, так и климатические риски.

"У нас есть два пути снижения зависимости от российских энергоресурсов. Самый простой - диверсифицировать наши источники энергии. А второй, гораздо более сложный - производить больше энергии из возобновляемых источников. Мы как политическая сила должны выступать за использование и первого, и второго", - сказал Кариньш.

В вопросе борьбы с дезинформацией Кариньш указал, что Россия очень активно пытается распространить свое видение по всему миру. В Африке, например, Россия рассказывает о том, что в основе прогнозируемого продовольственного кризиса лежат введенные ЕС санкции, но это ложь, потому что главная причина - война России на Украине.

"Мы должны давать собственные объяснения и бороться с российской ложью, нам нужно перекрыть российские каналы дезинформации", - сказал Кариньш, пояснив, что Латвия закрыла более 60 телеканалов и более 100 интернет-сайтов, распространяющих российскую дезинформацию.

Говоря о войне, развязанной Россией на Украине, Кариньш также подчеркнул, что единственный способ восстановить мир и безопасность в Европе - добиться того, чтобы Россия проиграла в этой войне. "В наших интересах, чтобы Россия проиграла эту войну, а Украина победила, любой другой результат будет означать, что Россия залечит свои раны, восстановит свою армию, и это будет лишь вопросом времени, когда она снова повернется против одного из своих соседей", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что победы Украины можно добиться, поддержав ее как военными, так и финансовыми средствами. Кариньш также призвал Европейскую народную партию выразить четкую поддержку предоставлению Украине статуса страны-кандидата в ЕС. Украинцам, которые сейчас воюют, важно увидеть этот свет в конце туннеля.

"Вступление Латвии в ЕС было очень важной вехой в осуществлении реформ, но это произошло в мирное время. Сейчас время войны, мы не можем колебаться", - пояснил Кариньш.

Также, по мнению Кариньша, Украину следует продолжать поддерживать путем изоляции российской экономики. ЕС делает это с помощью санкций.

"Мы как демократии должны быть сильными, потому что отстаиваем три наши основные ценности - свободу, демократию и верховенство права. Украинцы отдают жизни за ценности, которые мы все защищаем. Мы преодолеем зло, существующее сегодня в мире, если выстоим, будем держаться вместе и выступать крепкой политической силой", - сказал Кариньш.