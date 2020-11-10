Кариньш: государство оплатит первые три дня больничного с заболеваниями дыхательных путей

Кабинет министров во вторник постановил, что государство будет оплачивать первые три дня больничного работникам с заболеваниями дыхательных путей.

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Такое предложение разработано министерствами экономики и благосостояния, чтобы помочь предпринимателям, у которых болеют работники или же коллектив вынужден отправиться на карантин из-за Covid-19.

Во вторник премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил журналистам, что в дальнейшем государство будет оплачивать первые три дня больничного людям с симптомами респираторных инфекций. Цель этого предложения — чтобы заболевшие люди не шли на работу, делали тест на Covid-19.

По словам министра благосостояния Рамоны Петравичи, цель предложения — уменьшить распространение коронавируса на рабочих местах.

Этот вид поддержки вводится с 16 ноября 2020 года по 30 июня 2021 года.