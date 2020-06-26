Кариньш: госуправлению нужно своевременно подготовиться к региональной реформе
Foto: DELFI

Государственному управлению нужно своевременно подготовиться к проведению административно-территориальной реформы (АТР), заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Как информировал пресс-секретарь Кабмина Рейнис Гравитис, премьер издал резолюцию для всех министров правительства о том, чтобы до 1 октября были поданы предложения по необходимым изменениям в госуправлении для проведения АТР.

В результате реформы изменятся административные центры, что нужно учитывать при организации и планировании государственных функций и оказании услуг населению.

В результате АТР с 2021 года количество самоуправлений в Латвии сократится со 199 до 42.

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LETA

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LETA

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