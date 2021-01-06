Кариньш хочет, чтобы вакцинация происходила быстрее и более централизованно

Ознакомившись с уточнениями к плану вакцинации от Covid-19, у премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство) возникли вопросы о децентрализации вакцинации, а также он считает, что темп вакцинации должен быть выше. Об этом он сообщил в эфире передачи “900 sekundes” на TV3, передает LETA.

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“В основном весь процесс лежит на плечах семейных врачей, и насколько я понял со слов руководителя Латвийской ассоциации семейных врачей, это фактически не согласовано с ними. А также непонятно, как будут связываться с людьми, которые не зарегистрированы у семейных врачей, переехали, до которых нельзя дозвонится по телефону. Необходимо большее централизованное управление”, - считает премьер.

Кроме того, Кариньша беспокоит скудный процесс вакцинации, который затянется до 2022 года. Премьер считает, что надо делать максимально много, чтобы до первого квартала, до первого полугодия привить как можно больше людей, если можно обеспечить дополнительные вакцины. По его мнению, поступившие вакцины “сидят на складах”, а по выходным вакцинация не происходила.

Кариньш считает, что процесс вакцинации от Covid-19 нельзя приравнивать в вакцинации от гриппа. “Фактически это больше похоже на военное положение. Нам надо посвятить все ресурсы и энергию, чтобы это произошло как можно быстрее”, - заявил премьер. Он выразил мнение, что Латвия должна быть готова прививать более 100 000 человек в день, если в какую из недель поступят 300 000 или 400 000 доз вакцины. Кариньш указал, что план будет обсуждаться в правительстве, выслушав мнение семейных врачей.

Премьер указал, что сначала он ждал план по ограничению распространения Covid-19, потом началась “сага” с планом вакцинации. Он ждал этот план три заседания правительства и его не было даже в 10 утра вторника, 5 января. “Наступает момент, когда мы как общество и я как руководитель правительства просто больше не могу ждать. Представьте, что вас на работе трижды просят что-то сделать и вы это не делаете”, - сказал Кариньш.

Как уже сообщалось, 5 января премьер-министр выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Основной причиной было отсутствие “понятного плана вакцинации”. План был опубликован и представлен в тот же день. Винькеле срок публикации объяснила большой нагрузкой на работников Минздрава и других ведомств, а также ожиданием решения Европейского агентства лекарств по регистрации вакцины производства Moderna.