Кариньш хочет увеличить мощности тестирования на Covid-19

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) дал задание Министерству здравоохранения подготовить и подать в правительство информацию о доступным и использованным мощностям тестирования на Covid-19, сообщил Delfi пресс-секретарь Кариньша Сандрис Сабаевс.

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Информация должна быть подана как можно скорее. Премьер-министр предлагает нарастить мощности тестирования, а также расширить круг лиц, которых необходимо проверять регулярно. Кариньш хочет, чтобы Минздрав обеспечил регулярное тестирование групп риска.

Премьер указал, что “пандемия Covid-19 будет влиять на жизнь общества ещё сравнительно долго”, поэтому чтобы обеспечить безопасную торговлю и оказание услуг, необходимо нарастить мощности тестирования.