Кариньш и Гиргенс хотели бы вернуть высшее учебное заведение для подготовки полицейских
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр внутренних дел Сандис Гиргенс придерживаются единого мнения о необходимости возобновить работу высшего учебного заведения для подготовки полицейских, сообщили агентству LETA в бюро премьера.

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Кариньш провел встречу с Гиргенсом и начальником Госполиции Армандом Руксом, чтобы получить информацию об актуальной ситуации в сфере предотвращения преступности.

После встречи премьер заявил, что он ожидает от министра внутренних дел целенаправленных действий по улучшению работы системы внутренних дел. Он подчеркнул, что безопасность общества является главным приоритетом, министру внутренних дел и ответственным службам нужно работать эффективно, чтобы как можно быстрее раскрыть тяжелые и вызвавшие широкий общественный резонанс преступления.

В бюро премьера подчеркнули, что Кариньш и Гиргенс придерживаются единого мнения, что для существенного улучшения работы Госполиции в раскрытии преступлений необходимо возобновить работу высшего учебного заведения по подготовке высококвалифицированных профессионалов для работы в полиции.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Пурвциемсе в своей автомашине был застрелен футбольный агент Роман Беззубов.

В свою очередь осенью прошлого года в своем доме был убит присяжный адвокат Павел Ребенок. Это убийство также пока не раскрыто.

Латвийская полицейская академия была ликвидирована в 2010 году. Одной из причин ее ликвидации стало отсутствие финансирования. В 2018 году Университет Страдиня сообщал, что на программу обучения "Полицейская работа" записались 40 человек, тогда как всего предусмотрено 100 бюджетных мест.

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Сандис Гиргенс Кришьянис Кариньш
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