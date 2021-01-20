Кариньш: инициированные Нацблоком поправки к Сатверсме вернут страну в советские времена

Переданные Национальным объединением на рассмотрение комиссий парламента поправки к Конституции, сужающие понятие семьи, наводят на возвращение во времена СССР, считает премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство). Об этом сообщает агентство LETA.

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Кариньш в среду встретился с депутатами фракции Сейма “Развитие/За!”. Премьер подчеркнул на встрече, что создание инклюзивного общества это основа развития Латвии. Кариньш и его партия “Новое Единство” не поддерживают поправки в Конституции, поданные Национальным объединением, так как они ведут в противоположном направлении - во времена СССР.

“Поданные в Сейм поправки, если они будут приняты, будет возвращением в прошлое, однако нам надо работать, глядя вперед, на выбранное нашей страной направление развития, где каждый человек - это ценность. Эти поправки непростительно раскалывают наше общество во времена, когда наше единство является решающим в борьбе с пандемией. Нам общими силами надо создавать инклюзивное общество, укреплять то, что нас объединяет - наш патриотизм, солидарность, и терпение”, - заявил Кариньш.

“Мы ждем решительные действия со стороны премьер-министра”, - после встречи заявила партия “Развитие/За!”. Председатель фракции Мария Голубева во время встречи с премьером указала, что государство должно защищать все семьи. По мнению депутатов партии, Национальное объединение нарушило коалиционный договор, выдвинув поправки без их обсуждения с партнерами по коалиции и, таким образом, дестабилизировав правительство.

Как уже сообщалось, фракция “Развитие/За!” считает, что премьер-министр должен лично участвовать в том, чтобы поправки к Конституции, сужающие понятие семьи, не были приняты. Ранее парламент принял на рассмотрение поправки, согласно которым семья - это брачный союз мужчины и женщины, а также их дети. Эти поправки стали реакцией на решение суда Сатверсме, согласно которому однополой партнерше матери ребёнка положен отпуск по рождению ребенка, как и биологическому отцу в двуполых парах.