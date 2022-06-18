Кариньш – кандидат в премьеры от “Нового единства”

На осенних выборах в 14-й Сейм "Новое единство" выдвинет в качестве кандидата в премьеры главу 13-го Сейма Кришьяниса Кариньша.

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О выдвижении Кариньша заявили на совместном заседании председатель совета "Единства" Хосам Абу Мери и председательница партии "Для Кулдигского края" Инга Берзиня.

Решение принято единогласно.

В начале года правительство Кариньша стало самым продолжительным кабинетом министров в истории демократической Латвии.

"Новое единство" состоит из партий "Единство", "Для Кулдигского края", "Для города и края Тукумс", "Для Валмиеры и Видземе" и "Екабпилская региональная партия", также "Новое единство" сотрудничает с "Партией Латгале".